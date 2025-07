Asprobec recebe maquinários agrícolas com recursos do deputado Ezequiel Neiva em Machadinho do Oeste

A Associação dos Produtores Rurais do Belo Horizonte Linhas 12 e 13 (Asprobec) foi contemplada com equipamentos agrícolas adquiridos por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). Entre os implementos entregues estão duas carretas (uma basculante e uma simples), um pulverizador de 600 litros e uma empacotadora de silagem.

A entrega contou com a presença do vereador João Carlos (PP), do secretário adjunto municipal de Agricultura, Abrahãozinho (MDB), e de Celso Coelho, um dos representantes do deputado na região. O vereador Reginaldo Batista (MDB) não pôde comparecer devido a compromissos previamente agendados no município.

Segundo o presidente da associação, Odair José Barbosa, os equipamentos chegaram em momento oportuno e já estão trazendo impactos positivos para os produtores locais. “Esses equipamentos foram muito importantes para que possamos produzir silagem e desenvolver nosso trabalho na comunidade. Tem ajudado muitas famílias, tanto direta quanto indiretamente. Antes era tudo no braço, hoje o trabalho ficou muito mais fácil”, destacou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Equipamentos vão contribuir com a produção agrícola da região (Foto: Nilson Nascimento)



Odair também relatou a transformação que os implementos proporcionaram: “Melhorou mil por cento. Antes quase ninguém plantava milho ou fazia roça. Hoje, quase todos têm um quintal com um alqueire ou meio de milho, produzindo silagem para as vacas. Isso melhorou a qualidade de vida no campo”, acrescentou.



O vereador João Carlos agradeceu o compromisso do deputado com Machadinho. “Cada vez que o deputado Ezequiel Neiva vem ao município, ele traz novidades e recursos para nossa gente. Seja em implementos, calcário, saúde, educação ou estradas, ele está sempre presente com ações concretas”, afirmou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva destacou a importância da chegada dos equipamentos aos produtores rurais (Foto: Nilson Nascimento)



Para Abrahãozinho, o parlamentar tem sido um aliado fundamental para o desenvolvimento da agricultura familiar na região. “O deputado Ezequiel Neiva tem sido um grande parceiro de Machadinho, fortalecendo a agricultura e garantindo melhorias para o homem do campo. Podemos sempre contar com ele”, disse.



Ezequiel Neiva também tem atuado em parceria com o governador do Estado, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para viabilizar recursos e equipamentos que contribuam com a ampliação da produção rural no município. “A união de esforços tem resultado em avanços significativos para as comunidades rurais, com entregas que atendem às necessidades reais do setor agrícola e promovem o desenvolvimento sustentável no campo”, celebrou o parlamentar.



O deputado estadual Ezequiel Neiva reforçou seu compromisso com as associações rurais do estado. “É sempre um prazer e uma alegria contribuir com as associações em Machadinho. Já são mais de 30 associações atendidas com implementos, calcário, tubos ármicos, recursos para as estradas e para a educação”, afirmou.





Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar