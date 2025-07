Investimento cultural: emenda de R$ 410 mil do deputado Alan Queiroz fortalece a realização da ExpoAAMA 2025

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou R$ 410 mil em emendas parlamentares para fortalecer a 33ª edição da ExpoAAMA, que será realizada entre os dias 6 e 9 de agosto, no município de Machadinho D’Oeste. Do total, R$ 330 mil serão investidos diretamente na estrutura e organização da feira agropecuária, enquanto R$ 80 mil foram reservados para a realização do tradicional Concurso Leiteiro. A iniciativa atende a uma solicitação do vereador Daniel Veterinário e reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento do agronegócio e da agricultura familiar, incentivando o desenvolvimento econômico local.

O deputado Alan Queiroz destacou a relevância do evento para a economia e a valorização do produtor rural em Machadinho D’Oeste e região. “A ExpoAAMA é muito mais do que uma feira agropecuária, é uma vitrine do potencial do nosso agronegócio. Nosso apoio tem o objetivo de fortalecer essa tradição e garantir que os pequenos e médios produtores tenham visibilidade, incentivo e oportunidades. Eventos como esse movimentam a economia, geram emprego e fortalecem a agricultura familiar”, afirmou o parlamentar.

EXPOAAMA

A ExpoAAMA é um dos eventos mais tradicionais de Machadinho D’Oeste, reunindo produtores rurais, expositores, empreendedores e toda a comunidade em uma grande celebração da força do agronegócio regional. Com entrada gratuita, a 33ª edição promete movimentar a economia local e oferecer entretenimento de qualidade, incluindo apresentações de artistas sertanejos, rodeios, exposições agropecuárias e atividades culturais.



Além de ser um espaço para negócios e divulgação de tecnologias no campo, a feira também proporciona momentos de lazer e integração para as famílias do município e região. O evento ocorrerá no Parque de Exposição Antônio Veríssimo da Costa, nos dias 6 a 9 de agosto.



CONCURSO LEITEIRO



O Concurso Leiteiro de Machadinho D’Oeste é uma das atrações mais esperadas da ExpoAAMA, reunindo produtores do município e de diversas localidades. A competição destaca os criadores que alcançam os melhores índices de produtividade leiteira, promovendo o aprimoramento genético do rebanho e incentivando boas práticas na pecuária. Nesta edição, a premiação chega a R$ 80 mil, reforçando a importância do evento para o fortalecimento da cadeia do leite e valorização do produtor rural.







Texto: Jorge Fernando | Assessoria Parlamentar

Foto: Secom | governo de Rondônia