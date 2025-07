Jean Oliveira parabeniza DER por obra histórica na Linha 47/5 e destaca avanço na infraestrutura rural de Alta Floresta d’Oeste

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB), parabenizou os servidores da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), sediada em Rolim de Moura, pelos serviços considerados históricos na Linha 47/5, importante trecho da RO-383 que liga o município de Alta Floresta d’Oeste ao distrito de Nova Gease.



“Essa rodovia é fundamental para o escoamento da produção do agronegócio, sendo utilizada diariamente por produtores rurais e moradores. Além disso, é a principal via de acesso ao distrito de Nova Gease, à aldeia indígena São Luiz e a quatro usinas hidrelétricas. É uma estrada estratégica para o progresso da Zona da Mata”, destacou Jean Oliveira.



O deputado também fez questão de agradecer ao governador Marcos Rocha e ao diretor-geral do DER, Eder Fernandes, pelo pronto atendimento à sua solicitação. “Agradeço ao governador Marcos Rocha e ao diretor Eder Fernandes pela sensibilidade e compromisso com a infraestrutura do nosso estado. Atenderam nosso pedido e hoje vemos o resultado: uma estrada mais segura, trafegável e digna para quem produz e vive no campo”, afirmou.



O residente regional do DER-RO, Nilson Oliveira, detalhou os serviços realizados: reconformação da plataforma (patrolamento), encascalhamento de pontos críticos, limpeza lateral, drenagem, desobstrução de bueiros e instalação de tubos armcos. “executamos intervenções jamais vistas na história da Linha 47/5. Removemos curvas perigosas, rebaixamos morros e garantimos mais segurança com a instalação de manilhas, promovendo melhorias reais na trafegabilidade e segurança de todos que utilizam a via”, afirmou.



Jean Oliveira reforçou seu compromisso com a infraestrutura rural e destacou o papel estratégico das parcerias institucionais. “Quando o trabalho é sério e comprometido, os resultados aparecem. Seguiremos firmes, investindo nas estradas que movem a economia e garantem dignidade ao povo do campo”, finalizou o deputado Jean Oliveira.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar