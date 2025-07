Deputada Dra. Taíssa Sousa participa de noite de adoração em comemoração aos 37 anos de Nova Mamoré

Na sexta-feira (25), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) marcou presença em um dos eventos da programação de aniversário de 37 anos do município de Nova Mamoré. A parlamentar participou de uma celebração gospel repleta de louvor e espiritualidade, que contou com a apresentação do cantor gospel Davi Sacer.



A noite foi marcada por momentos de fé, adoração e profunda conexão com a comunidade evangélica local, reunindo centenas de pessoas em um ambiente de gratidão e celebração. "Foi uma noite abençoada, de muita adoração e emoção. Que privilégio viver esse momento tão especial!", destacou a deputada.

Dra. Taíssa, que também é filha de Nova Mamoré, reforçou seu compromisso com a valorização das manifestações culturais e religiosas do município, reconhecendo a importância da fé como força propulsora na vida das pessoas.



A participação da deputada no evento reafirma sua conexão com a população e seu empenho em contribuir para o desenvolvimento do município, especialmente durante as comemorações do seu aniversário.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar