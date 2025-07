Dra. Taíssa recebe equipe do IPEA em reunião sobre Ponte Binacional e Estratégia Nacional de Fronteiras em Guajará-Mirim

Guajará-Mirim voltou a ser protagonista em uma agenda estratégica para o desenvolvimento regional. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) recebeu, em reunião institucional, a equipe do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), vinculado ao Ministério do Planejamento, para tratar de dois temas fundamentais: a tão esperada Ponte Binacional Brasil-Bolívia e a elaboração da primeira Estratégia Nacional de Fronteiras.

Durante o encontro, foram apresentados dados e análises sobre o potencial logístico e econômico da região, que é vista como ponto-chave para a integração do Brasil com o eixo andino e o Oceano Pacífico.



“Guajará-Mirim precisa deixar de ser o ‘fim da linha’ e se tornar um verdadeiro hub de desenvolvimento para Rondônia e para o Brasil. Temos localização estratégica e um povo batalhador, pronto para crescer”, afirmou Dra. Taíssa.



A parlamentar destacou a importância de mostrar de perto as demandas e os potenciais da cidade para as equipes técnicas do Governo Federal. “Estamos apresentando o que Guajará-Mirim tem de melhor e também aquilo que ainda precisa melhorar. Com o apoio do Governo Federal, vamos avançar!”, reforçou.



Comprometida com o futuro da fronteira, Dra. Taíssa reafirmou seu propósito:



“É o recurso do povo, voltando para o povo!”







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar