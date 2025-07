Deputado Laerte Gomes entrega escola revitalizada em Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Laerte Gomes (PSD), nesta semana, participou da reinauguração da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pequeno Príncipe, no distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura.



A unidade de ensino passou por uma ampla reforma e modernização, viabilizada por meio de um investimento de quase R$ 800 mil reais destinados através do mandato do parlamentar, em atendimento à solicitação do prefeito Aldo Júlio e do então vereador Eliomar Monteiro.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)



A escola recebeu novas salas de aula, estrutura ampliada, mobília moderna e melhores condições para atender alunos, professores e toda a comunidade escolar, refletindo o compromisso do deputado Laerte com a qualidade da educação pública.



“Essa é uma conquista que simboliza o resultado de uma parceria de trabalho entre pessoas que gostam de cuidar de gente. Atendemos o pedido do prefeito Aldo e do ex-vereador Eliomar, e hoje estamos entregando uma escola digna, com infraestrutura de qualidade, que vai acolher melhor nossas crianças, os profissionais da educação e as famílias da região”, destacou o deputado.



Foto: Reprodução/ALE-RO Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Pequeno Príncipe, no distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura (Foto: Assessoria Parlamentar)



Durante o ato de entrega, Laerte Gomes também fez questão de agradecer ao governador coronel Marcos Rocha pela liberação dos recursos e reforçou seu compromisso com o município.



“Rolim de Moura sempre contou com o nosso apoio, e seguirá tendo. Nosso mandato é parceiro da cidade e, principalmente, da educação de Rondônia", concluiu o deputado.







Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar