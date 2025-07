Cirone assegura mais R$ 1 milhão para Mirante da Serra

O deputado estadual Cirone Deiró anunciou nesta quarta-feira (30), mais R$ 1 milhão para o município de Mirante da Serra. O recurso será utilizado pela Prefeitura para a aquisição de um caminhão do modelo cavalo mecânico. “Essa é mais uma reivindicação da vereadora Brenda Emerick, que estamos conseguindo atender, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha”, disse o parlamentar.



O caminhão deverá reforçar a estrutura da Secretaria de Obras. De acordo com a vereadora Brenda Emerick, o veículo será utilizado principalmente para o transporte de máquinas e equipamentos pesados, fundamentais para a manutenção das estradas rurais, apoio à agricultura familiar e melhoria da infraestrutura rural e urbana do município. “Sabemos que Mirante da Serra tem uma grande demanda por logística e esse investimento vem justamente para atender essa necessidade, com mais agilidade e economia”, explicou a vereadora.



Quanto ao apoio de Cirone Deiró, a vereadora afirmou que ter o apoio de um parlamentar atuante, que entende a realidade dos municípios e investe onde realmente precisa, é essencial para o desenvolvimento local. “Essa parceria entre o legislativo estadual e o municipal mostra que, com união e compromisso, conseguimos transformar a vida da nossa população”, disse.



A vereadora relacionou outras ações do deputado, em favor de Mirante da Serra, que estão em fase de tramitação, como a viabilização de recursos para a aquisição de um parque infantil. Segundo ela, o espaço será voltado especialmente para as crianças, que ainda não contam com nenhuma área de lazer na localidade. “O playground será muito bem vindo e com certeza muito bem aproveitado pelas famílias da região, trazendo mais alegria, segurança e dignidade para nossas crianças”, disse Brenda. Ela afirmou também, que “esse investimento reforça a importância de olhar com carinho para as comunidades do interior e mostra o quanto parcerias com parlamentares comprometidos, como o deputado Cirone, fazem a diferença no dia a dia do nosso povo”.



O trabalho já desenvolvido por Cirone Deiró, em benefício de Mirante da Serra, inclui a viabilização de recursos para a recuperação das estradas rurais, aquisição de implementos agrícolas e de sistema de solução de gestão escolar. Além disso, está em fase de tramitação, a viabilização de recursos para a aquisição de parque infantil, de micro-ônibus, reforma e ampliação de escolas e a realização de competições esportivas.









Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar