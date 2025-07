Cláudia de Jesus entrega R$ 300 mil em medicamentos para Mirante da Serra

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) realizou na manhã desta terça-feira (29) a entrega oficial de medicamentos adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 300 mil, ao município de Mirante da Serra. A ação aconteceu na sede da Farmácia Básica Saúde e contou com a presença do prefeito Neno Andrade, do vereador Ezequiel Goedert, parceiro na destinação da emenda, além de profissionais da saúde e representantes da comunidade.



O investimento tem como objetivo reforçar a estrutura da rede pública municipal, garantindo o abastecimento de medicamentos essenciais e o atendimento digno à população. “Saúde de verdade se faz com compromisso e ação. Estamos aqui para reafirmar que cuidar das pessoas é prioridade do nosso mandato”, destacou a deputada.



Foto: Reprodução/ALE-RO Medicamentos adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar (Foto: Alois Andrade | Assessoria Parlamentar)



A entrega representa um alívio para centenas de famílias que dependem do sistema público de saúde em Mirante da Serra. Os medicamentos adquiridos também serão destinados ao Hospital Municipal e contribuirão para a melhoria da qualidade dos atendimentos.



O vereador Ezequiel Goedert ressaltou a importância da parceria com a deputada Cláudia de Jesus. “Esse é um exemplo de como o trabalho conjunto entre o Legislativo estadual e o municipal pode gerar resultados concretos para a população”, afirmou.



A iniciativa faz parte do compromisso do mandato da deputada Cláudia de Jesus com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e com a destinação responsável de recursos públicos. Ao longo do último ano, a parlamentar tem investido em diversas frentes voltadas à melhoria da saúde em todo o estado de Rondônia.





Texto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar

Foto: Alois Andrade | Assessoria Parlamentar