Dra. Taíssa realiza entrega de calçados ortopédicos e agradece parceria com o Hospital Santa Marcelina

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) realizou, nesta semana, a entrega domiciliar de botas ortopédicas a pacientes previamente atendidos pela Ação Mobilidade, iniciativa voltada ao cuidado da saúde locomotora da população. A ação foi promovida por meio de uma importante parceria com o Hospital Santa Marcelina, instituição que vem sendo uma grande aliada na promoção de atendimentos especializados e humanizados.



Durante a entrega, realizada nas residências dos beneficiados, a deputada fez questão de agradecer ao corpo clínico, aos profissionais de saúde e à direção do Hospital Santa Marcelina, que vêm somando esforços para garantir um atendimento digno à população mais vulnerável. “É gratificante ver o cuidado chegando a quem mais precisa. Meu agradecimento especial vai para toda a equipe do Santa Marcelina, que tem sido fundamental para que essa ação aconteça de forma eficiente e com tanto carinho”, destacou Dra. Taíssa.



A entrega dos calçados ortopédicos representa mais um desdobramento da Ação Mobilidade, que tem como objetivo atender pessoas com dificuldades de locomoção e que, muitas vezes, não conseguem sair de casa para buscar o tratamento adequado. A deputada reforçou que o mandato está à disposição para continuar construindo pontes entre o poder público e as instituições de saúde.







Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar