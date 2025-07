Deputada Dra. Taíssa Sousa comemora o início do asfaltamento da RO-420 em Jacinópolis, distrito de Nova Mamoré

O sonho antigo dos moradores de Jacinópolis, distrito de Nova Mamoré, começou a se tornar realidade com o início das obras de asfaltamento da RO-420. Nesta etapa, a via já está recebendo a aplicação de piche, sinalizando o avanço real da tão aguardada pavimentação. A conquista é fruto de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões destinada pela deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), em parceria com o Governo de Rondônia, por meio do governador Cel. Marcos Rocha.



A deputada comemorou o progresso da obra:



“Estou muito feliz em ver o início do asfaltamento em Jacinópolis, RO-420, que passa dentro do distrito de Nova Mamoré! Essa é uma conquista importante para todos que vivem e circulam por essa região.”



A aplicação do piche, primeira etapa da pavimentação asfáltica, marca um novo momento para a mobilidade local. O asfaltamento garantirá melhores condições de tráfego, mais segurança, valorização da região e mais qualidade de vida para os moradores. Dra. Taíssa fez questão de reconhecer o papel do governador Marcos Rocha nessa conquista:



“Agradeço imensamente ao governador Cel. Marcos Rocha pela parceria e sensibilidade com o nosso povo. Essa união de esforços tem transformado o interior de Rondônia.”



Além da importância logística da via, o asfaltamento da RO-420 representa um passo essencial para o desenvolvimento de Jacinópolis. A parlamentar reafirmou seu compromisso com as regiões mais distantes do estado:



“Seguimos firmes na luta por melhorias para o interior e por mais investimentos que realmente mudem a vida das pessoas. É o recurso do povo, voltando para o povo.”





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar