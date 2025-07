Deputado Cássio Gois e vereador Jander Rocha apoiam atletas da AGIV que conquistam vagas para o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica

A equipe da Associação de Ginástica de Vilhena (AGIV) fez bonito no Torneio Regional de Ginástica Rítmica – Etapa Norte, realizado em Manaus, nesta semana, levando o nome de Rondônia ao pódio diversas vezes. As atletas conquistaram medalhas em várias categorias e garantiram vagas para a fase nacional da competição.



O desempenho das meninas contou com o apoio do deputado estadual Cássio Gois (PSD) e do vereador vilhenense Jander Rocha (Podemos), que destacaram a importância do incentivo ao esporte de base como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento do talento rondoniense.



Foto: Reprodução/ALE-RO Torneio Regional de Ginástica Rítmica (Foto: Divulgação)



Entre os resultados, o Trio Juvenil conquistou o primeiro lugar, o Trio Pré-infantil e o Conjunto Infantil ficaram em segundo lugar e o Conjunto Pré-infantil alcançou a quarta colocação geral.



Nas provas individuais, o destaque ficou para Heloísa Mariana Gonçalves, terceiro lugar geral e no aparelho corda, Kiara Moreira Carvalho, terceiro lugar geral e no aparelho bola, e Bruna Alice Bianchessi Tesser, terceiro lugar geral e no aparelho bola, todas classificadas para o Nacional, além de outros excelentes desempenhos em diversas categorias.



“Essas conquistas demonstram o potencial do esporte em Rondônia. Nosso papel é apoiar e garantir que essas atletas tenham condições de continuar representando o estado com orgulho”, ressaltou o deputado Cássio Gois.



Foto: Reprodução/ALE-RO As atletas conquistaram medalhas em várias categorias (Foto:Divulgação)



O vereador Jander Rocha também parabenizou as ginastas e ressaltou a dedicação das famílias e da equipe técnica da AGIV. “Cada medalha é resultado de muito treino, esforço e amor pelo esporte. Vilhena está orgulhosa dessas meninas”, afirmou.



Com a classificação, as atletas da AGIV se preparam agora para o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, onde enfrentarão as melhores equipes do país, levando o nome de Rondônia ainda mais longe.





Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Divulgação