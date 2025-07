Deputado Pedro Fernandes enaltece importância do Dia de Campo da Bovinocultura de Leite em Monte Negro

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) participou junto ao vereador Joaquim Sereno do Dia de Campo da Bovinocultura de Leite, em Monte Negro, e fez questão de destacar a grande relevância do evento para o fortalecimento da produção leiteira em Rondônia. Realizada na propriedade Buritizal, na Linha C-35, a iniciativa foi promovida pelo Sistema Faperon/Senar, em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Negro e Cacaulândia, Sebrae e o programa Juntos Pelo Agro.



Para o parlamentar, ações como essa precisam ser valorizadas, replicadas e estimuladas pelo poder público, pois representam um salto de qualidade para o pequeno produtor. “Eventos como o Dia de Campo mostram que, com assistência técnica, manejo correto e acesso à tecnologia, é possível transformar a vida no campo. É isso que precisamos multiplicar em todo o estado: oportunidades e resultados reais”, afirmou Pedro Fernandes.



Durante o evento, produtores da região acompanharam palestras técnicas sobre eficiência, saúde animal e sustentabilidade, além de conhecerem de perto a história do produtor Renato Barbosa, que aumentou sua produção de 5 para 200 litros diários com o apoio da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O parlamentar enalteceu o exemplo como símbolo do que Rondônia pode alcançar com políticas agrícolas bem estruturadas.



“É esse tipo de avanço que precisamos apoiar com força. O leite é dignidade, renda e alimento na mesa de milhares de famílias. Investir no setor é investir em desenvolvimento”, reforçou o deputado, que mantém diálogo permanente com produtores rurais e entidades do agro.



Pedro Fernandes reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da cadeia leiteira e com ações que valorizem o trabalho do campo: “Cada litro de leite produzido com qualidade é fruto de muito esforço, técnica e dedicação. Nosso mandato segue ao lado de quem faz Rondônia crescer com as mãos na terra e os pés no futuro.”





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar