Dra. Taíssa realiza visitas nas linhas de Nova Dimensão e reforça compromisso com a população rural

Com o compromisso de manter um mandato participativo e atento às realidades do interior de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) realizou uma série de visitas às linhas vicinais da região de Nova Dimensão, no município de Nova Mamoré. A ação teve como objetivo principal ouvir de perto as demandas da população e fortalecer o diálogo direto com as comunidades rurais.



Durante a agenda, Dra. Taíssa percorreu diversas propriedades e esteve reunida com moradores, produtores rurais e lideranças locais. Os principais temas debatidos foram regularização fundiária, melhorias na infraestrutura das estradas, acesso à saúde e incentivos à agricultura familiar. A parlamentar também ouviu relatos sobre as dificuldades enfrentadas pelos pequenos produtores e se comprometeu a continuar lutando por políticas públicas que tragam desenvolvimento e dignidade para essas famílias.



“É escutando cada morador, sentindo a realidade de quem vive na zona rural, que conseguimos direcionar melhor nosso trabalho na Assembleia Legislativa. A população de Nova Dimensão pode contar comigo. Estamos aqui para somar forças e garantir que o recurso do povo volte para o povo”, destacou a deputada.



A visita reforça a atuação constante de Dra. Taíssa em defesa das comunidades rurais, reafirmando seu compromisso com um mandato que caminha lado a lado com quem mais precisa.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar