Dra. Taíssa protocola PL 662/24 para garantir acesso fácil aos contatos de unidades de saúde no site da Sesau

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) protocolou na Assembleia Legislativa de Rondônia o Projeto de Lei nº 662/24, que propõe a disponibilização dos números de telefone, e-mails e endereços das principais unidades de saúde do Estado no site oficial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).



De acordo com a parlamentar, a proposta tem como objetivo facilitar o acesso da população às informações essenciais de contato com hospitais e demais unidades de saúde, promovendo mais agilidade no agendamento de consultas, no esclarecimento de dúvidas e na orientação sobre os serviços disponíveis.



“Muitos cidadãos ainda enfrentam dificuldades para encontrar essas informações básicas, o que pode atrasar os atendimentos e sobrecarregar os canais de emergência. Com a centralização desses dados no site da Sesau, damos um passo importante rumo a um atendimento mais eficiente e humanizado” destacou Dra. Taíssa.



A proposta também reforça a importância da transparência e da cidadania ativa, ao permitir que o cidadão tenha, em um só lugar, os canais oficiais para entrar em contato com os serviços de saúde.



“É o recurso do povo, voltando para o povo, inclusive na forma de informação acessível e de qualidade” completou a deputada.



O Projeto de Lei 662/24 segue agora para análise nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa, antes de ser apreciado em plenário. A expectativa é de que a matéria receba apoio dos demais parlamentares, dada sua relevância para a população de Rondônia.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar