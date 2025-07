Com apoio de Marcos Rocha, Cirone destina R$ 3,2 milhões para a recuperação das estradas rurais de Candeias do Jamari

As estradas rurais das linhas 35 e 45, do município de Candeias do Jamari, estão sendo atendidas com serviços de patrolamento e cascalhamento. O trabalho está sendo realizado pelas máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que chegaram ao município nesta segunda-feira (28). A recuperação das estradas foi solicitada pelo vereador Geraldo Vieira, conhecido como Geraldo Sem Medo, ao deputado Cirone Deiró, que fez a intermediação junto ao governador, coronel Marcos Rocha, tornando possível a efetivação de um termo de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado.



Os recursos investidos na recuperação das estradas ultrapassam R$1,7 milhão, sendo R$1.699.119,60 de contrapartida do Governo do Estado e R$30.072,00, da Prefeitura Municipal. “Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha e do prefeito Lindomar Garçon, vamos conseguir atender essa reivindicação feita pelo vereador Geraldo Sem Medo, em nome dos moradores dessas linhas”, disse Cirone Deiró.



Além dos recursos já assegurados pelo termo de cooperação, Candeias deverá ser contemplada, nos próximos dias, com mais R$1 milhão e meio, viabilizados por meio de emenda parlamentar do deputado Cirone, que deverá atender as demais estradas rurais do município. “Estamos trabalhando em parceria com o deputado Cirone, o governador e o prefeito, para atender as necessidades de nossa população”, disse Geraldo Sem Medo.



Recursos assegurados por Cirone Deiró já chegaram também à área da educação de Candeias. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário Covas, localizada no distrito de Samuel, foi contemplada com R$ 329.795,46. A instituição está sendo atendida com a construção de um novo muro e outras melhorias. As obras devem ser concluídas dentro de aproximadamente 40 dias. Encontram-se em fase de tramitação ainda, investimentos no Centro do Idoso e na Secretaria Municipal de Obras.







Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar