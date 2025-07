Indicação da deputada Lebrinha solicita recuperação da RO-010 em Nova Brasilândia

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) encaminhou ao Governo de Rondônia e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a indicação para a recuperação da RO-010, no trecho que liga os municípios de Nova Brasilândia e Alvorada D’Oeste. O pedido foi feito pelo prefeito Ginão e pelo ex-vereador Vanjo da 110, que acompanham as demandas da população local.



A estrada é uma das principais rotas da região e apresenta trechos danificados pela falta de manutenção ao longo dos anos. A situação causa atrasos, prejuízos e riscos para quem usa a rodovia para trabalhar, estudar ou acessar serviços.



"Essa é uma estrada fundamental para a rotina de moradores. Nossa indicação busca acelerar uma resposta que atenda os pedidos da população de Nova Brasilândia e Alvorada", destacou a parlamentar.



A indicação também reforça a importância da parceria com o Governo de Rondônia e o DER, que, ao atender a solicitação, poderão contribuir com a mobilidade e segurança de quem vive e produz na região.







Texto: Julia Cardoso | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar