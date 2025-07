Eyder Brasil destina R$ 250 mil para reforma da fachada da Escola João Bento da Costa

A Escola Estadual João Bento da Costa, em Porto Velho, será contemplada com R$ 250 mil para a reforma da fachada do prédio. O valor foi destinado pelo deputado estadual Eyder Brasil por meio de emenda parlamentar, com o objetivo de garantir mais dignidade e segurança aos estudantes e profissionais da unidade de ensino.



A iniciativa faz parte do compromisso do parlamentar com a valorização da educação pública e a melhoria da estrutura das escolas no estado.



“Tenho destinado recursos para diversas instituições de ensino porque acredito que ambientes bem-cuidados contribuem diretamente para a qualidade do aprendizado”, afirmou Eyder Brasil.



Além da Escola João Bento, outras unidades educacionais também foram contempladas, com recursos destinados pelo deputado para transformar a realidade das comunidades por meio de investimentos efetivos.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria Parlamentar