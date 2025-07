Deputado Jean Oliveira prestigia 37º aniversário de Nova Mamoré e reafirma compromisso com o desenvolvimento do município

O deputado estadual e líder do Governo na Assembleia Legislativa, Jean Oliveira (MDB), esteve em Nova Mamoré neste fim de semana para participar das festividades em comemoração aos 37 anos de emancipação do município. Parceiro ativo da gestão local, Jean Oliveira tem destinado recursos importantes que impulsionam o desenvolvimento da cidade e dos distritos.



Somente nos últimos meses, o parlamentar já garantiu por meio de indicação, emenda parlamentar e parceria com o Governo de Rondônia cerca de R$ 3 milhões em investimentos, atendendo a pedidos do prefeito Marcélio Brasileiro e dos vereadores Fábio Carcará e Célio Brito.



Foto: Reprodução/ALE-RO Comemoração aos 37 anos de emancipação do município (Fotos: Alisson Pinheiro | Assessoria Parlamentar)



Os recursos contemplam áreas como cultura, infraestrutura e modernização da gestão pública.





ENTRE AS AÇÕES DESTACADAS, ESTÃO:



R$ 350 mil para a realização da festa de aniversário da cidade;



R$ 350 mil para a tradicional Festa do Leite;



R$ 400 mil para a aquisição de uma caminhonete destinada à Câmara Municipal;



R$ 250 mil para a aquisição de uma caminhonete para a administração municipal;



R$ 1,5 milhão para a implantação de iluminação em LED nos distritos.



Durante o evento, o deputado Jean Oliveira falou sobre a importância de apoiar o município. “Nova Mamoré é uma cidade promissora e merece todo o nosso empenho. Tenho orgulho de ser parceiro dessa gestão comprometida com a população e seguirei trabalhando para trazer ainda mais investimentos e oportunidades para o povo de Nova Mamoré. O nosso governador, coronel Marcos Rocha, é parceiro dos municípios, e estamos trabalhando de mãos dadas pelo progresso de Rondônia”, afirmou Jean Oliveira.



O prefeito Marcélio Brasileiro agradeceu o apoio constante do parlamentar. “Jean tem sido um grande aliado do nosso município. Graças ao seu trabalho, conseguimos avançar em diversas áreas. Esses recursos chegam em boa hora e fazem a diferença na vida das pessoas”.



O vereador Fábio Carcará também destacou a atuação do deputado. “É gratificante ver um deputado que atende nossas solicitações e cumpre o que promete. Nova Mamoré agradece por cada conquista”.



O vereador Célio Brito reforçou o compromisso com a população. “Trabalhamos em conjunto com o deputado Jean Oliveira para garantir melhorias para nossa gente. E os resultados estão aí: obras, equipamentos e eventos que fortalecem nossa cidade”.







Texto: Assessoria Parlamentar

Fotos: Alisson Pinheiro | Assessoria Parlamentar