Deputado Cássio Gois entrega mais de 50 kits apícolas para produtores de Rolim de Moura no Dia do Agricultor

O deputado estadual Cássio Gois esteve em Rolim de Moura nesta segunda-feira (28), data em que se comemora o Dia do Agricultor, para realizar a entrega de 54 kits completos de apicultura, no valor total superior a 50 mil reais.



Os recursos, provenientes do seu mandato, foram executados em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) e a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura.



A solenidade na Secretaria Municipal de Agricultura contou com a presença do prefeito Aldo Júlio (União), vice-prefeito Alcides Rosa (Republicanos), secretário municipal de Agricultura Uender Nogueira, secretário adjunto Dionísio "Goiaba”, produtores e comunidade.



Foto: Reprodução/ALE-RO

54 kits completos de apicultura, no valor total superior a 50 mil reais (Foto: Italo Narovi | Assessoria Parlamentarar)



Cada kit apícola inclui vestimenta de proteção, caixas tipo Langstroth e fumegadores, equipamentos essenciais para aumentar a produtividade na produção de mel.



Gois destacou a importância do apoio aos produtores rurais: “nesta data significativa para quem trabalha na terra, reforçamos nosso compromisso com os apicultores”, afirmou.



“Esses equipamentos vão melhorar a produção e abrir novas oportunidades para o mel da região”, acrescentou o parlamentar. Cássio Gois ressaltou também que a apicultura é uma das atividades com maior potencial de crescimento no estado.



O prefeito Aldo Júlio agradeceu a iniciativa. “Investimentos como este, realizados de forma transparente através de chamamento público, trazem resultados concretos para nossos agricultores".



A seleção dos beneficiários foi feita por meio do Chamamento Público nº 002/2025, seguindo critérios técnicos estabelecidos pela pasta.



Esta ação faz parte das iniciativas de desenvolvimento rural apoiadas por Cássio Gois, que já destinou recursos significativos para o setor agrícola em 2025. A expectativa é que os novos equipamentos contribuam para aumentar substancialmente a produção local de mel.







Texto: Marcelo Negrão | Assessoria Parlamentar

Fotos: Italo Narovi | Assessoria Parlamentarar