Tá na conta! Emenda de R$ 100 mil da Deputada Cláudia de Jesus chega à Prefeitura de Teixeirópolis

A Prefeitura de Teixeirópolis recebeu, no dia 16 deste mês, o repasse de R$ 100 mil, fruto de uma emenda especial da Deputada Estadual Cláudia de Jesus (PT). O recurso, já disponível nos cofres municipais, é destinado ao fortalecimento das estruturas públicas e foi viabilizado a partir de solicitação do vereador Adãozinho, liderança atuante no município.



A emenda integra o conjunto de ações da deputada voltadas para o desenvolvimento das cidades do interior de Rondônia, com foco na melhoria dos serviços e da infraestrutura pública. De acordo com Cláudia de Jesus, o investimento visa dar melhores condições de trabalho às gestões municipais e, sobretudo, gerar impactos positivos para a população.



“Nosso mandato é popular e comprometido com o fortalecimento dos municípios. Atendemos o pedido do vereador Adãozinho por compreender a importância desse recurso para a realidade local de Teixeirópolis. Esse apoio é fruto de diálogo, escuta e parceria com quem está na ponta”, destacou a deputada.



A emenda é de execução direta, o que significa que a prefeitura tem liberdade para aplicar os recursos em áreas prioritárias, de acordo com as necessidades locais, respeitando as diretrizes legais.







Texto e foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar