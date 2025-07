Laerte Gomes participa do Showroom Rondocalce e da Feira Brinquedo Norte 2025 em Ji-Paraná

O evento, cuja magnitude se destacou, ofereceu uma gama de produtos no segmento, bem como uma excelente oportunidade para apresentar tendências, produtos e inovações do mercado.



Durante sua participação, Laerte Gomes elogiou a importância do showroom e da feira ao afirmar: “É um evento grandioso, repleto de novidades e oportunidades para as empresas da nossa região. Estamos falando de uma vitrine com bolsas, calçados, confecções, acessórios e brinquedos, que movimenta o setor, fortalece o comércio local e promove uma economia significativa para os lojistas, que não precisam mais se deslocar aos grandes centros em busca de fornecedores”, afirmou Laerte.



"A iniciativa não apenas apresenta inovações do mercado, como também reforça a importância do networking entre os profissionais do segmento, possibilitando trocas de experiências e a promoção de parcerias", declarou Laerte.



Realizada no renomado Esporte Clube Vera Cruz Ji-Paraná, o evento se destaca como um ponto de encontro ideal para diversas marcas que desejam apresentar suas inovações e produtos ao público.



Com o objetivo de atrair um grande número de visitantes, a feira promete não apenas mostrar a qualidade dos produtos, mas também destacar a essência das marcas participantes. Os visitantes poderão explorar uma variedade de calçados e acessórios, cada um refletindo a singularidade e o esforço criativo das marcas. A expectativa é que novos olhares sejam atraídos para as últimas tendências do setor.



A feira, que teve início no dia 27 e se encerrará amanhã, dia 29, tem sido um verdadeiro marco para o nosso estado. Segundo o parlamentar Laerte, o evento superou todas as expectativas da coordenação em termos de volume de negócios. Isso demonstra que, quando se acredita no potencial local, os resultados são impressionantes, declarou Laerte.

"Parabenizamos os organizadores e expositores por seus esforços contínuos. Esses eventos não apenas promovem produtos e serviços.



Iniciativas como essa têm um papel fundamental na geração de emprego e renda. Ao reunir profissionais e empreendedores, o evento contribui significativamente para o fortalecimento da economia local. sobretudo o estímulo ao empreendedorismo que podem ser observados, levando a um aumento considerável nas oportunidades de trabalho para a população de Rondônia", finalizou Laerte.



A participação de Laerte Gomes em eventos do setor é um claro exemplo de seu comprometimento com a inovação. Ele não apenas comparece, mas também se envolve ativamente na discussão de pautas relevantes que moldam o futuro da indústria e do comercio. Sua presença é valiosa, pois oferece um suporte significativo para iniciativas que buscam melhorar e inovar o setor, disse um dos participante.









Texto: Edilson Neves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar