Deputado Nim Barroso visita o bairro São Francisco e segue com firme compromisso com a comunidade

O parlamentar percorreu diversas residências da região e também esteve em instituições públicas, como o CRAS do bairro São Francisco e o Conselho Tutelar do Segundo Distrito, onde ouviu atentamente os relatos e observou de perto a realidade enfrentada pela comunidade local.



A presença do deputado no bairro reflete seu compromisso em manter um mandato atuante, que caminha ao lado do povo e busca soluções concretas para as necessidades mais urgentes. O objetivo é transformar essas visitas em ações e projetos que impactem positivamente a vida das famílias jiparanaenses.



Vem lutando por melhorias ao lado do vereador Wallisson Amaro, representante da região na Câmara Municipal e parceiro na apresentação de pautas importantes voltadas ao desenvolvimento do bairro.



“Estamos aqui ouvindo, caminhando e entendendo de perto o que cada bairro precisa. Não existe forma melhor de trabalhar do que estar no meio do povo, vendo de perto, sentindo a realidade e agindo com responsabilidade. O São Francisco é um bairro importante para Ji-Paraná, e estaremos juntos nessa caminhada por mais avanços”, afirmou o deputado.



Com mais essa visita, Nim Barroso reforça seu estilo de atuação presente e firme, construindo um mandato que valoriza o contato direto com as comunidades e se compromete com o progresso de cada região de Rondônia.







