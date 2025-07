Deputado Nim Barroso visita Presidente Médici e reforça compromisso com o desenvolvimento do município

A agenda teve como principal objetivo conhecer de perto as necessidades da população e alinhar ações que possam contribuir diretamente com o avanço do município.



Durante o encontro, o deputado e o vereador percorreram diversos pontos estratégicos de Presidente Médici, dialogando com moradores, lideranças comunitárias e representantes de instituições locais. O parlamentar ouviu atentamente as principais demandas, que envolvem áreas como infraestrutura, saúde, educação, geração de emprego e incentivo ao esporte e à juventude.



“Nosso mandato tem sido guiado por esse contato direto com o povo. Estar aqui em Presidente Médici, ao lado do vereador Jaike, é reafirmar o nosso compromisso com cada cidadão. Estamos aqui para ouvir, mas também para agir, apresentando soluções concretas por meio de indicações, emendas e articulações junto ao Governo do Estado”, destacou o deputado Nim Barroso.



O vereador Jaike Machado agradeceu a presença e atenção do deputado, ressaltando a importância desse tipo de parceria para o crescimento do município. “O deputado Nim tem se mostrado um grande parceiro de Presidente Médici. Sua presença aqui fortalece nossa luta por melhorias e mostra que podemos sim contar com representantes comprometidos com a nossa realidade.”



A visita reafirma o posicionamento de Nim Barroso como um deputado atuante em todas as regiões de Rondônia, que não mede esforços para caminhar lado a lado com os municípios e buscar soluções reais para os desafios locais.



Ao final da agenda, o parlamentar garantiu que as solicitações apresentadas serão analisadas com prioridade, e se comprometeu a destinar recursos e lutar por políticas públicas que garantam qualidade de vida e progresso para o povo de Presidente Médici.







Texto e foto: Assessoria Parlamentar