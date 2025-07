Por meio de emenda parlamentar, deputado estadual Nim Barroso destina R$ 120 mil à cidade de Vilhena, e atenderá diretamente a Associação de Desportistas Missões

O município de Vilhena recebeu um importante reforço para o fortalecimento do esporte local. A Associação Missões é um projeto social de grande impacto na região, coordenado pelo pastor Adelar Machado, e atua com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com foco no desenvolvimento esportivo e educacional, o projeto atende gratuitamente mais de 100 jovens, oferecendo treinos, acompanhamento técnico, lanche, transporte e formação de valores. Recentemente, a associação inaugurou seu segundo campo de futebol, consolidando-se como uma referência no incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

O investimento realizado pelo deputado Nim Barroso chega em um momento estratégico para a associação, que vinha enfrentando dificuldades logísticas para o transporte de materiais e atletas, especialmente com a ampliação de suas atividades. A aquisição da picape garantirá mais mobilidade para a equipe, maior autonomia nas ações e facilitará a participação em campeonatos, eventos e atividades externas, além de reduzir os custos operacionais do projeto.

A iniciativa também fortalece o trabalho da associação em parceria com a equipe feminina do Rolim de Moura Esporte Clube, que representa Rondônia em competições nacionais. A Associação Missões tem contribuído diretamente para a formação de atletas e para a promoção do esporte feminino, ampliando o alcance de suas ações para além do município de Vilhena.

Ao comentar sobre a destinação dos recursos, o deputado Nim Barroso destacou o compromisso do seu mandato com ações que geram impacto real na vida das pessoas. “Nosso mandato tem o compromisso de apoiar quem faz a diferença. Essa picape vai ajudar a Associação Missões a seguir promovendo o esporte com mais força, estrutura e mobilidade. Investir em projetos como esse é investir no futuro da nossa juventude e no bem da nossa sociedade”, afirmou.

Com essa ação, Nim Barroso reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte e com iniciativas que verdadeiramente transformam comunidades em Rondônia.







Texto e foto: Assessoria Parlamentar