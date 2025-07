Pedro Fernandes reforça apoio à agricultura familiar e acompanha entrega de R$ 200 mil em Monte Negro

O recurso é resultado de uma ação conjunta entre o deputado e as lideranças locais, especialmente o vereador Joaquim Sereno e o ex-vereador Hélio Verdureiro, que somaram esforços em favor dos pequenos produtores rurais do município.



“O fortalecimento da agricultura familiar sempre foi uma das minhas prioridades. Quando unimos forças com lideranças sérias e comprometidas, como o vereador Joaquim e o ex-vereador Hélio, conseguimos transformar pedidos em ações concretas”, destacou Pedro Fernandes.



O evento contou com a presença de autoridades locais e representantes de diversas instituições, como o vice-prefeito Wando Ronconi, a secretária municipal de Ação Social Janete, o secretário de Agricultura Deybson Amorim, a gerente regional da SEAS, Mara Mareto (representando a primeira-dama Luana), o comandante da Polícia Militar Mirim Marcelo Fernandes e a gerente local da Emater, Maria Helena.



Pedro Fernandes também agradeceu o prefeito Ivair Fernandes, o secretário municipal Deybson Amorim e o secretário de Estado da Agricultura, Luís Paulo, pelo trabalho conjunto em prol da agricultura familiar, além de reconhecer o apoio contínuo do governador coronel Marcos Rocha.



“Cada investimento como este representa dignidade, geração de renda e valorização do produtor que vive da terra. Seguimos firmes no propósito de apoiar quem realmente movimenta a economia dos nossos municípios”, afirmou o parlamentar.



Defensor incansável do setor produtivo, Pedro Fernandes segue atuando com foco em ações concretas que fortalecem a vida no campo, estimulam a produção local e promovem justiça social no interior de Rondônia.







Texto: Ivan Lara | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar