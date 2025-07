Deputado Alex Redano participa da abertura da Agroari 2025 e defende equilíbrio entre políticas ambientais e fortalecimento do agronegócio

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou neste domingo (27), da abertura oficial da Agroari 2025. A solenidade foi realizada no estande da Prefeitura de Ariquemes. A feira técnica, que acontece de 27 a 30 de julho, tem como tema “Inovação e Pecuária Intensiva” e conta com uma programação diversificada, incluindo concurso leiteiro, concurso regional da qualidade do café, festival do tambaqui, palestras, oficinas e vitrines tecnológicas voltadas ao fortalecimento do agronegócio.



Durante seu pronunciamento, Redano destacou os avanços da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Reservas, que investiga possíveis irregularidades na criação de áreas ambientais em Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Abertura oficial da Agroari 2025 (Foto: Mateus Andrade | Jornalista)



“Comprovamos que não houve respeito ao rito legal. São mais de 4.500 famílias vivendo em áreas produtivas de pasto, café e criação de gado. Tirar essas pessoas do campo e jogá-las para a cidade não é solução. Vai ter emprego para todos? Não vai. Precisamos de soluções justas”, afirmou o parlamentar.



Compromisso com o setor produtivo



Redano reiterou seu posicionamento contra a taxação do agronegócio.



“Tenho um compromisso claro com o nosso povo: não vamos taxar o agro. O agro sustenta Rondônia. Como presidente da Assembleia Legislativa, atuo com responsabilidade, diálogo e respeito aos demais deputados. Fomos duramente criticados por barrar um projeto de R$ 10 milhões que seria 100% destinado à fiscalização da Sedam. Inclusive, recebi um ofício do então ministro Flávio Dino pedindo explicações. Mas deixo claro: esse recurso deveria ser investido em estradas, apoio direto ao produtor, distribuição de fertilizantes e calcário. Não podemos concordar com o aumento de uma fiscalização que já ultrapassou todos os limites. Se não abrirmos os olhos, o excesso de rigidez ambiental vai travar Rondônia”, declarou.



Investimentos no Vale do Jamari



O deputado também destacou que já destinou mais de R$ 100 milhões em emendas parlamentares para a região do Vale do Jamari, com foco na infraestrutura rural. Os recursos têm sido aplicados em obras de cascalhamento, substituição de pontes por tubos armcos, aquisição de implementos agrícolas, fertilizantes e calcário. “Esse dinheiro fica em Rondônia, movimenta a economia e fortalece o Estado”, ressaltou.



Redano aproveitou para parabenizar a prefeita Carla Redano pelo trabalho à frente do município de Ariquemes e agradeceu a parceria com os vereadores e entidades como a Aprosoja. “A união tem feito a diferença. Ariquemes está preparada, com novas oportunidades chegando. Temos que seguir firmes, pensando nas futuras gerações”, concluiu.





Texto e fotos: Mateus Andrade | Jornalista