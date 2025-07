Cirone viabiliza R$ 1,6 milhão para recuperação de estradas de Nova mamoré

O município de Nova Mamoré, será contemplado com R$ 1,6 milhão, assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. O recurso será investido na recuperação das estradas rurais da localidade, por meio da aquisição e instalação de tubos PEAD. “O governador, coronel Marcos Rocha, tem sido um grande aliado na aprovação dos projetos em benefício dos moradores da área rural, dos municípios rondonienses”, disse o parlamentar.



De acordo com o deputado, os recursos já foram empenhados e devem ser liberados nos próximos dias. Segundo ele, o trabalho desenvolvido em parceria com o governador e os representantes locais de cada região, estão garantindo importantes investimentos no Estado. No que diz respeito à área rural, entre essas ações, estão a recuperação de estradas, construção de pontes e a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. “O produtor precisa de boas estradas, tanto para o transporte de sua produção, quanto para o deslocamento rotineiro até a cidade”, disse.



Na opinião de Cirone Deiró, ouvir os representantes de cada município é essencial para trabalhar de acordo com as necessidades locais. Ele informou que um de seus principais parceiros na região é o vereador Milton Domiciano, conhecido como sargento Milton. “O vereador tem trazido às necessidades da população e temos trabalhado para buscar as condições necessárias para atender esses pedidos”, disse Cirone.



O vereador afirmou que já buscou o apoio do deputado para viabilizar diversos benefícios para a população de Nova Mamoré. “Estamos trabalhando juntos para que os moradores de nosso município recebam o apoio que precisam”, afirmou.

Texto e foto: Eli Batista | Jornalista