Deputado Luizinho Goebel destaca importância da Sicoob Agroshow 2025 no primeiro dia do evento em Vilhena

O evento reúne produtores rurais, empresários, empreendedores e visitantes em uma programação diversificada com oportunidades de negócios, capacitações técnicas e atrações culturais.



O deputado estadual Luizinho Goebel marcou presença na abertura e destacou a importância do evento para a economia local e regional. Ele parabenizou a Sicoob Credisul pela organização e agradeceu aos expositores, parceiros e profissionais envolvidos na realização da feira. “A Sicoob Agroshow é um espaço completo, pensado para todos os setores do agro, com foco no desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades”, afirmou o parlamentar.



A feira conta com mais de 200 expositores, oferecendo atividades como leilão de gado, vitrine de touros, campo experimental, feira multissetorial, palestras gratuitas, além do Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena, que integra uma ampla praça de alimentação.



A entrada e o estacionamento são gratuitos, e o acesso ao parque está liberado a partir das 10h. A programação completa está disponível no site www.sicoobagroshow.com.br e no App Credisul Eventos, disponível gratuitamente para download.



A Sicoob Agroshow 2025 acontece até o dia 26 de julho e conta com a correalização da Prefeitura de Vilhena e do Sebrae RO, além do apoio da Sejucel – Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar