Nova maternidade em RO: Deputada Cláudia de Jesus articula apoio no Ministério da Saúde

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou nesta sexta-feira (25) de uma reunião no Ministério da Saúde, em Brasília, com o objetivo de tratar da construção de uma maternidade no município de Ji-Paraná, localizado na Macro Região II da saúde no estado de Rondônia. A agenda foi conduzida pelo Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Saúde, Leandro Couto, e contou com a presença de representantes da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), da Diretoria de Gestão Intergovernamental da SEAF/SRI/PR e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.



Durante a reunião, foram apresentados os desafios estruturais da região central de Rondônia e a urgência de um equipamento público especializado no cuidado às gestantes e recém-nascidos. A deputada reforçou que o investimento federal é fundamental para garantir atendimento humanizado, reduzir os deslocamentos de pacientes e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ministério da Saúde, em Brasília (Texto e foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar)



“A construção dessa maternidade representa mais do que uma obra. É um compromisso com a vida das mulheres e crianças de Rondônia. Estamos aqui para garantir que essa pauta avance e se torne realidade o quanto antes”, afirmou Cláudia de Jesus.



A iniciativa do governo federal busca ampliar a infraestrutura de saúde em todo o Brasil, com foco nas regiões que mais necessitam de investimentos.



A expectativa é que, com o apoio técnico e político dos órgãos envolvidos, o projeto avance para as próximas etapas de estudos da viabilidade e execução. Cláudia de Jesus segue acompanhando de perto cada fase dessa importante conquista para a saúde pública do estado.





Texto e foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar