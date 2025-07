Trabalho de Ezequiel Neiva fortalece infraestrutura rural em Nova Mamoré

No município de Nova Mamoré está sendo contemplado com R$ 3 milhões em investimentos destinados à recuperação de estradas vicinais e à aquisição de tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade). O recurso foi assegurado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) em parceria com a prefeitura municipal. O parlamentar atende o pedido do vereador Irmão Jó (PP), juntamente com os vereadores Adalto Ferreira (União Brasil), Jair da 29 (PL) e Toinho Barroso (União Brasil), além dos ex-vereadores Abílio Baiano (PL) e Zé Carlos (PL).



Com uma das maiores malhas viárias do estado — cerca de 3 mil quilômetros de estradas — Nova Mamoré enfrenta desafios estruturais constantes. “A prefeitura não consegue atender sozinha todas as demandas de infraestrutura. Por isso, buscamos essa parceria para garantir melhores condições de tráfego, escoamento da produção agrícola e transporte escolar”, afirmou Ezequiel Neiva.



Do total liberado, R$ 2 milhões já foram utilizados para à compra de tubos PEAD, que substituirão pontes antigas de madeira, muitas delas já comprometidas. A substituição trará mais segurança e durabilidade às vias rurais do município.



“Nossa meta é substituir cerca de 100 pequenas pontes de madeira por estruturas mais modernas e resistentes, assegurando trafegabilidade durante todo o ano, especialmente em regiões produtoras. Nova Mamoré é um dos maiores polos de produção de gado leiteiro e de corte do estado, e precisa de infraestrutura à altura”, destacou o parlamentar.



Como exemplo dos avanços, Ezequiel Neiva mencionou os trabalhos realizados na Linha 29-B, onde foram eliminadas todas as pontes de madeira. “No local, foram instalados mais de 30 tubos metálicos e construída uma ponte mista de concreto e aço, garantindo acesso seguro para produtores rurais e moradores da região”, acrescentou.



Os outros R$ 1 milhão serão utilizados pela Prefeitura de Nova Mamoré para a recuperação das estradas vicinais, com foco na melhoria da trafegabilidade nas áreas rurais. “O trabalho será iniciado em breve e vai atender pontos críticos da malha viária do município. Vamos começar pelas regiões com mais necessidade, garantindo o acesso de famílias, produtores e o transporte escolar. Essa é uma demanda antiga que estamos conseguindo atender com planejamento e compromisso”, frisou o parlamentar.



O deputado Ezequiel Neiva ressaltou a relevância da parceria com o prefeito Marcélio Brasileiro (PL), que coordenará a execução das obras por meio da Secretaria Municipal de Obras. “Essa união de esforços tem sido fundamental para viabilizar melhorias estruturais no município. O prefeito Marcélio tem sido um aliado importante na concretização desses investimentos. Com sua gestão comprometida e aberta ao diálogo, estamos conseguindo levar ações que impactam diretamente na qualidade de vida da população de Nova Mamoré”, citou.



Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com a população de Nova Mamoré e destacou que seu mandato tem atuado diretamente no processo de crescimento e desenvolvimento do município. “Temos um mandato que gera resultados concretos para a população. O desenvolvimento de Nova Mamoré passa por investimentos como este, que levam infraestrutura, segurança e qualidade de vida para quem vive e produz no campo. Nosso objetivo é continuar contribuindo com ações que façam a diferença na vida das pessoas”, encerrou.





Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO