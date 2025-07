A cidade de Vilhena tem se destacado como o palco de um evento importante promovido pela Feira Sicoob Agroshow 2025. Com apoio do deputado Luizinho Goebel (Podemos), Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (Ale) o parlamentar participou ativamente da oficina de inteligência artificial intitulada "Democratizando o Acesso ao Conhecimento Financeiro", ministrada pelo especialista Guilherme Giacon, realizada na quinta-feira, 24.



A programação gratuita de palestras e oficinas teve início na quarta-feira, 23, e seguirá até sábado, 26. Este evento é uma excelente oportunidade para aqueles que buscam ampliar seus conhecimentos e habilidades em diversas áreas.



As atividades voltadas para inteligência artificial, cujo objetivo fundamental é a democratização do acesso ao conhecimento financeiro, oferecendo não apenas conhecimento, mas também certificação aos participantes. que acontecem em um espaço climatizado e estruturado para receber o público da feira multissetorial na região do cone sul. Essas certificações são essenciais para validar as competências adquiridas.



Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de assistir às palestras ministradas por especialistas em diversas áreas gratuitamente. Além disso, o evento ocorre em espaços climatizados e estruturados, proporcionando um ambiente confortável e propício para o aprendizado, especialmente durante o evento multissetorial no cone sul.



As palestras oferecidas durante o evento abordaram uma vasta gama de temas, como agronegócio, inteligência emocional, orientação vocacional, inovação tecnológica e regularização ambiental, e são ministradas por especialistas renomados. Cada um desses temas foi cuidadosamente escolhido para proporcionar aos participantes conhecimentos que são extremamente valiosos para o mercado de trabalho atual.



O apoio de representantes políticos é fundamental para o sucesso de eventos que visam o bem-estar da população. Neste contexto, o deputado Luizinho Goebel tem se destacado como um aliado incondicional, atuando de maneira decisiva para que iniciativas importantes possam acontecer.



Entre as principais atrações da programação, destacam-se palestras com especialistas renomados de várias áreas:



No turno vespertino, dia 25 de julho, às 15h, foi realizado um workshop de orientação vocacional, guiado pela especialista Rúbia Luz.



Às 18h30: Silagem de Capins: Técnicas Avançadas para Resultados Superiores com Ivan Loss.



Às 19h30: Do Campo ao Mundo com Rafaela Debiasi.



Na programação desta sexta-feira, dia 25 de julho, a palestra do dia foi conduzida por Rúbia Luz às 15h. Esta sessão abordou a orientação vocacional, ajudando os participantes a refletirem sobre suas escolhas profissionais e a encontrarem propósitos para suas carreiras.



Em seguida, às 18h30, Ivan Loss apresentou um tema crucial para a produção agrícola: a silagem de capins. Com o intuito de maximizar resultados, a palestra abordará técnicas avançadas que podem levar à melhoria na qualidade da silagem. Informações compartilhadas por Ivan Loss.



Por fim, às 19h30, Rafaela Debiasi conduziu as discussões enriquecedoras sobre o processo que leva os produtos do campo ao Mundo global.



No próximo sábado, dia 26 de julho, às 9h30, o público tem a oportunidade de se aprofundar em temas essenciais para o mercado de trabalho com Rúbia Luz.



Às 10h30, Período Seco, Confinar ou Suplementar o Pasto com Ivo Junior.



A partir das 14h30, as especialistas Dra. Mariana Dadalto e Dra. Marcela Deobald apresentarão uma discussão profunda sobre sustentabilidade no setor rural. O tema ‘proteger seu imóvel rural’ é crucial, já que a falta de ratificação e regularidade ambiental pode bloquear negócios seus Negócios.



A escola do legislativo nesta edição demonstra um forte compromisso com a formação e qualificação da população de Vilhena e da região. Iniciativa fortalecida pela atuação do deputado Luizinho Goebel, que vem investindo em ações de educação e capacitação em todo o estado.





