Deputado Luís do Hospital celebra nova loja do Irmãos Gonçalves em Porto Velho

O deputado estadual Luís do Hospital participou, na manhã desta sexta-feira (25), da inauguração de mais uma unidade do Supermercado Irmãos Gonçalves, no bairro Planalto, zona Leste de Porto Velho. A nova loja é a oitava da rede na capital e passa a integrar as 23 unidades em funcionamento em Rondônia, com previsão de geração de mais de 250 empregos diretos e indiretos.



Durante seu discurso, o parlamentar destacou a importância da família Irmãos Gonçalves para o desenvolvimento econômico do estado e recordou com emoção seu vínculo pessoal com a rede. “Trago a honra e a satisfação de estar aqui hoje, agradecendo a Deus por esse momento. Parabenizo o senhor João, dona Carmen, os filhos João e Ricardo, Bruna e a neta Sofia. Este é, de fato, um supermercado familiar construído com seriedade, honestidade e responsabilidade. Onde há esses valores, Deus coloca a mão e prospera — e é o que vemos aqui no Supermercado Irmãos Gonçalves”, declarou.



Luís do Hospital também lembrou que trabalhou na rede em 1999, quando ainda iniciava sua trajetória profissional. “Tenho orgulho de dizer que já fiz parte deste supermercado. Hoje, como deputado, reconheço a grandeza do trabalho realizado por essa família, que investe, gera empregos, movimenta a economia e promove dignidade à população de Rondônia.”



O parlamentar aproveitou para cumprimentar autoridades presentes no evento, como o chefe da Casa Civil, Elias Rezende, a quem pediu que levasse seu abraço ao governador Marcos Rocha; e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, elogiando o trabalho desenvolvido à frente do município.



Ao encerrar sua fala, o deputado desejou bênçãos e prosperidade à família e destacou que empreendimentos como este fortalecem a economia local e ampliam as oportunidades para os rondonienses. “Que Deus continue abençoando esse supermercado e que novas lojas sejam abertas, levando mais empregos e desenvolvimento ao nosso povo.”





Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Divulgação | Assessoria Parlamentar