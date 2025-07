Dra. Taíssa Sousa protocola projeto de lei que institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas

Com o objetivo de enfrentar um dos problemas ambientais e de saúde pública mais urgentes do Estado de Rondônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) protocolou o Projeto de Lei nº 598/2024, que propõe a criação da Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate às Queimadas Urbanas. O projeto encontra-se aguardando emissão de parecer da comissão responsável.



A proposta surge diante de um cenário alarmante: segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o mês de julho registrou um aumento de 189% nas queimadas, se consolidando como o mais crítico dos últimos três anos.



“Em muitas regiões de Rondônia, a queimada ainda é utilizada como método de limpeza de terrenos urbanos, sem levar em conta os impactos ambientais e à saúde da população”, destacou a parlamentar.



Segundo a justificativa apresentada por Dra. Taíssa, a prática descontrolada das queimadas urbanas causa uma série de prejuízos, como a poluição do ar, o aumento da emissão de gases de efeito estufa, degradação do solo e riscos de incêndios de grandes proporções. Além disso, a fumaça agrava doenças respiratórias e cardiovasculares, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades.



A proposta da Semana Estadual visa promover educação ambiental e ações práticas, como palestras, workshops, campanhas educativas e ações comunitárias. O foco é sensibilizar a população sobre os riscos e prejuízos das queimadas, ao mesmo tempo em que se incentivam métodos sustentáveis de manejo e limpeza.



A deputada também defendeu a união entre poder público, iniciativa privada e comunidade para construir um ambiente mais seguro e saudável: “A participação de todos é fundamental. Precisamos combater essa prática nociva com informação, conscientização e ação”, afirmou.

Agora, o projeto segue para análise da comissão técnica.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar