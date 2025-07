Deputada Cláudia de Jesus articula retomada de obras educacionais em Rondônia com o FNDE

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) participou nesta semana, em Brasília, de uma importante reunião no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para tratar da repactuação de obras na área da educação em Rondônia. O principal foco do encontro foi a urgência na entrega da quadra poliesportiva da Escola Inácio de Loyola, localizada no distrito de Nova Londrina, no município de Ji-Paraná.



A agenda foi acompanhada pela equipe da deputada e contou com a presença da assessora da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Jéssica Italoema, além do analista técnico do FNDE, Gabriel Aguiar, e da coordenadora-geral de relações internacionais do órgão, Adriane Carrara.



Durante a reunião, Cláudia de Jesus destacou a importância da obra para a comunidade escolar e cobrou agilidade na entrega da quadra. “Essa estrutura é fundamental para garantir melhores condições de ensino, esporte e lazer para nossas crianças e jovens. É um clamor constante da comunidade de Nova Londrina”, afirmou.



A parlamentar também reforçou que seguirá acompanhando de perto o andamento das obras repactuadas em Rondônia, reafirmando seu compromisso com a melhoria da infraestrutura educacional do estado.







Texto e foto: Fabrícia Lopes | Assessoria Parlamentar