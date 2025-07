Cirone anuncia mutirão para emissão de identidade em Cacoal e Pimenta Bueno

Os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno serão contemplados, durante o mês de agosto, com mutirões de emissão de carteira de identidade. A ação foi anunciada pelo deputado estadual Cirone Deiró, durante reunião com a diretora do Instituto de Identificação Civil e Criminal de Rondônia, Ana Claudia Mesquita de Araújo, acompanhado pelo vereador Zivan Almeida. “Viemos verificar a possibilidade de oferecer esse serviço à população, de forma coletiva, e saímos daqui com boas notícias”, disse o parlamentar.



O mutirão será realizado em Pimenta Bueno, nos dias 8 e 9 de agosto e em Cacoal, nas datas de 16 e 17 do mesmo mês. A ação integra o Programa Rondônia Cidadã, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), que oferecerá diversos serviços gratuitos à população. “É um trabalho de grande importância, coordenado pela primeira dama e secretária Luana Rocha”, explicou Cirone.



De acordo com o vereador Zivan Almeida, o mutirão será realizado num momento oportuno, já que há muitas reclamações da população, em relação ao agendamento, tanto para a emissão, quanto para a renovação da identidade. “As pessoas se queixam de que não conseguem ter acesso ao serviço, em virtude de dificuldades na hora de fazer o cadastramento por meio da internet”, disse o vereador, acrescentando que o mutirão servirá para sanar essas dificuldades.



A transição para o novo modelo de carteira de identidade é gradual. Os antigos permanecem válidos até 2032.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar