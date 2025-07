Por iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, o Centro de Treinamento das Forças de Segurança em Ariquemes será realidade

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), comemorou o avanço da proposta para construção do Centro de Treinamento “Capitão Silvio” das Forças de Segurança Pública no município de Ariquemes. Após cinco anos desde a concepção da ideia, o projeto está prestes a ser executado. O Governo do Estado autorizou a abertura do processo licitatório, previsto para o dia 12 de agosto.



A obra será fundamental para o fortalecimento da segurança pública na região. Ela foi viabilizada inicialmente por meio de uma força-tarefa dos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (7º BPM), com apoio técnico da equipe de projetos da Prefeitura de Ariquemes. À época, o então comandante do batalhão, Tenente Coronel Bispo, foi um dos principais entusiastas da iniciativa e atuou diretamente para garantir o desenvolvimento do projeto.



O centro será construído na área do 7º BPM, que já dispõe de espaço físico adequado e infraestrutura básica. O novo equipamento público será voltado para capacitação, treinamentos operacionais e suporte à saúde física e mental dos profissionais da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e demais Forças de Segurança. A estrutura atenderá toda a região do Vale do Jamari.



“O centro vai atender diretamente os profissionais da segurança que atuam em uma das regiões mais importantes do Estado. Ariquemes é o centro administrativo do Vale do Jamari e há anos enfrenta altos índices de criminalidade e um efetivo reduzido. Essa obra é um reconhecimento e um investimento na valorização dos nossos agentes de segurança. Agradeço ao governador do Estado, Coronel Marcos Rocha, pela execução de obra tão importante”, destacou o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano.



O secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC), Coronel BM Vital, também ressaltou a relevância estratégica da obra: “A implantação de um Centro de Treinamento em Ariquemes representa um avanço estratégico para a segurança pública do Estado. A região do Vale do Jamari tem grande relevância econômica e social. Seus profissionais da segurança enfrentam desafios constantes. Ter uma estrutura local para capacitação, treinamentos operacionais e suporte à saúde física e mental desses servidores é essencial para fortalecer a atuação policial e ampliar a sensação de segurança da população. Vamos analisar com atenção o pleito apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, que demonstra sensibilidade e compromisso com os agentes que atuam na linha de frente pela proteção da sociedade.”



O nome do Centro foi escolhido em homenagem ao patrono do 7º Batalhão, Capitão Silvio, figura histórica que colaborou com a colonização da região do Vale do Jamari.



De acordo com o edital publicado pela Superintendência Estadual de Compras e Licitações (SUPEL), a obra será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 90354/2024/SUPEL/RO, com valor estimado de R$ 5.171.266,36 (cinco milhões, cento e setenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos). O empreendimento será executado em regime de empreitada por preço global e tem como objetivo a construção do Centro de Treinamento para as Forças de Segurança Pública “Capitão Silvio”, em Ariquemes.



A modalidade será concorrência eletrônica, do tipo menor preço, com modo de disputa aberto, regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), além de demais normas aplicáveis. A execução ocorrerá de forma indireta, com a contratação de empresa especializada para a realização da obra.







Texto Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO