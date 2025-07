Eyder Brasil garante transporte e leva delegação de Rondônia à 3ª Copa Bolpebra de Natação no Acre

O deputado estadual Eyder Brasil garantiu, por meio de política pública de incentivo ao esporte, o transporte oficial da delegação de Rondônia que participará da 3ª Copa Bolpebra de Natação 2025, que acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Parque Aquático Armando Nogueira, em Rio Branco, Acre.



Serão 54 pessoas no embarque, entre eles, 43 atletas, que representarão Rondônia em uma das competições mais relevantes da natação na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.



A presença da equipe rondoniense só foi possível graças ao apoio direto do deputado Eyder Brasil, que viabilizou o transporte da delegação com recursos destinados ao fomento do esporte em Rondônia.



“A natação rondoniense tem mostrado força, talento e disciplina. Investir nessa juventude é acreditar em um futuro melhor. Estou com eles nessa conquista”, afirmou o parlamentar.



A Copa Bolpebra é um campeonato internacional que promove o intercâmbio esportivo entre os países vizinhos e os estados brasileiros da região Norte. Com clubes do Acre, Rondônia, Bolívia e Peru, o evento movimenta o calendário esportivo e destaca jovens talentos das piscinas.





Texto: Débora M. Grécia | Assessoria Parlamentar

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria Parlamentar