Tá na conta: Ezequiel Neiva reforça compromisso com Cerejeiras e investe R$ 1 milhão na saúde

O município de Cerejeiras recebeu um importante reforço na área da saúde com a liberação de R$ 1 milhão em recursos, viabilizados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O valor, que já está disponível na conta da prefeitura, é fruto de uma parceria entre o parlamentar, o prefeito Sinésio José (União Brasil) e os vereadores Dione Ribeiro (União Brasil), Marcão da Rádio (MDB) e Zeca Rolista (União Brasil).



O montante será distribuído em áreas estratégicas da saúde municipal. Segundo o plano de aplicação, R$ 300 mil serão investidos na realização de cirurgias gerais, outros R$ 300 mil destinados a exames de imagem, R$ 200 mil para atendimento ortopédico e R$ 200 mil para a ampliação dos serviços de fisioterapia.



Para o deputado Ezequiel Neiva, o recurso chega em um momento fundamental. “A saúde sempre será prioridade. Esses recursos vão permitir que a população de Cerejeiras tenha acesso mais rápido e digno aos atendimentos, reduzindo filas e garantindo mais qualidade de vida. A parceria com o prefeito e os vereadores tem sido fundamental para que isso aconteça”, destacou o parlamentar.



O trabalho conjunto também foi enaltecido pelo suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), que reforçou a importância da união de forças políticas para o bem-estar da população. “A boa política se faz com parcerias sólidas. O prefeito Sinésio e o deputado Ezequiel Neiva têm mostrado compromisso com as necessidades do povo de Cerejeiras, e essa destinação de recursos para a saúde é mais uma prova disso. Quem ganha com essa união é a população”, afirmou Wiveslando.



Além do novo investimento anunciado, o deputado estadual Ezequiel Neiva também já contribuiu com recursos importantes em outras frentes da saúde pública de Cerejeiras. Entre os repasses anteriores estão:



- R$ 300 mil para exames de ressonância e tomografia;

- R$ 130 mil para a aquisição de centrais de ar;

- R$ 150 mil para a aquisição de medicamentos;

- R$ 100 mil para a compra de materiais de consumo hospitalar;

- R$ 76 mil para o paisagismo e iluminação do hospital;

- R$ 150 mil destinados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPs);

- R$ 300 mil para a aquisição de camas hospitalares para o atendimento aos pacientes do hospital municipal.







Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar