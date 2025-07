Com emenda de R$ 150 mil, Dr. Luís do Hospital reforça agricultura em Theobroma

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital esteve, neste fim de semana, no município de Theobroma para entregar mais de R$ 150 mil em implementos agrícolas à Associação de Produtores Rurais da Linha Rio Branco. O investimento é fruto de emenda parlamentar destinada pelo deputado e reforça o compromisso com a valorização da agricultura familiar em Rondônia.



Foram entregues cinco equipamentos que irão contribuir diretamente para o desenvolvimento da produção rural local: uma plantadeira de silagem, uma grade aradora, um pulverizador agrícola (jatão), uma desensiladeira e uma plantadeira de precisão. A ação deve beneficiar dezenas de famílias, promovendo mais autonomia, produtividade e eficiência no campo.



Durante a entrega, Dr. Luís do Hospital destacou a importância de apoiar quem trabalha com a terra: “Hoje é dia de mais uma entrega para o município de Theobroma. São mais de R$ 150 mil em implementos agrícolas. Ficamos felizes em investir no homem do campo, que produz os alimentos que chegam às nossas casas. Cada novo investimento é um passo a mais no fortalecimento da agricultura”.



O deputado estadual Dr. Luís do Hospital reafirmou seu compromisso com a agricultura familiar e o desenvolvimento rural ao destacar que seu mandato tem priorizado investimentos no setor produtivo. Segundo ele, já foram destinados mais de R$ 5 milhões em emendas parlamentares para fortalecer a produção no campo.



O secretário municipal de Agricultura, José Carlos Marques Siqueira, mais conhecido como Carlinhos, agradeceu a iniciativa e ressaltou o impacto positivo: “Com esses equipamentos, conseguimos preparar a terra, plantar e colher com mais agilidade. Deputado, cada recurso investido aqui gera mais produção. Muito obrigado.”



Já o presidente da associação, Davi Guilherme, enfatizou a importância do apoio ao pequeno produtor: “Estamos todos muito felizes. Esses equipamentos chegaram em boa hora, pois eram muito necessários. Agora temos condições melhores de trabalhar, plantar nossas roças, nosso café e cacau, e melhorar a produção aqui em Theobroma.”



O evento contou ainda com a presença do prefeito Gilliard Gomes, que agradeceu o deputado pela parceria e reforçou o compromisso da prefeitura com o setor produtivo.







Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar