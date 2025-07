Laerte Gomes debate demandas com diretoria da ACIOP/CDL e empresários de Ouro Preto do Oeste

O deputado estadual Laerte Gomes se reuniu, nesta terça-feira, com a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto do Oeste (ACIOP) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), além de empresários do município, para discutir pautas importantes para o fortalecimento do setor comercial e para o atendimento à população da região.



Entre os principais assuntos abordados, destaque para a contratação de exames de tomografia para atender a grande região de Ouro Preto do Oeste, a formalização de convênios destinados à compra de equipamentos que modernizem a estrutura da associação, além da solicitação de apoio para a construção de uma quadra para a Escola Militar e a ampliação da oferta de exames no município. Também foi solicitada a destinação de uma emenda parlamentar para contribuir com a melhoria da sede da ACIOP.



Durante a reunião, o deputado Laerte agradeceu a receptividade em nome do presidente da ACIOP/CDL, Antônio Zenildo Tavares Lopes, e de toda a diretoria da entidade. Estavam presentes ainda o vice-presidente Joel José da Silva, a secretária-geral Suellen Cristina Araújo Muniz, o segundo secretário Júlio Cezar José Santana, a tesoureira-geral Márcia Aparecida Cruz da Cunha, o segundo tesoureiro Wellington Christian Dias Camilo, o assessor de relações públicas e divulgação Adelmo Razini, o segundo assessor de relações públicas e divulgação Ulbiratan de Almeida Rosa, além dos conselheiros fiscais titulares Jaqueline de Araújo Costa, Odair José Simione e José Vicente Bulian, e os conselheiros fiscais suplentes José Cícero Albuquerque da Silva, Iranildo da Silva Palmeira e Ivaneide Jacone Mendes Bueno.



Laerte Gomes se colocou à disposição da associação e dos empresários presentes, agradeceu pelos elogios feitos ao seu trabalho e reforçou seu compromisso com o município. “Fico muito feliz com o reconhecimento e carinho de todos. Isso só aumenta nossa responsabilidade de seguir atuando com seriedade e dedicação por Ouro Preto do Oeste”, afirmou o parlamentar.



A visita reforça a parceria entre o mandato do deputado e o setor produtivo local, que desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município.



Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar