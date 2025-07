Fúria Sobre Rodas agita os 37 anos de Nova Mamoré com presença da deputada Dra. Taíssa Sousa

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) marcou presença no evento Fúria Sobre Rodas, que fez parte das comemorações pelos 37 anos de Nova Mamoré. Ao lado do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, idealizador do projeto e de diversas lideranças locais, a parlamentar acompanhou de perto o espetáculo que encantou o público com manobras radicais e muita energia.



O evento, promovido com apoio da Prefeitura de Nova Mamoré e suas secretarias, movimentou o comércio, atraiu a juventude e levou lazer de qualidade à população.



“Parabéns à Prefeitura de Nova Mamoré e a todas as secretarias envolvidas pela organização impecável! Foi uma honra participar desse momento tão vibrante com a população”, destacou Dra. Taíssa.



Além do entretenimento, o “Fúria Sobre Rodas” fortaleceu a economia local e deu visibilidade aos talentos esportivos da região.



“É o recurso do povo, voltando para o povo. Eventos como esse mostram a força da cultura, do esporte e da união das nossas comunidades”, completou a deputada.



A celebração foi marcada pela alegria, pela integração e pelo compromisso com o desenvolvimento social e econômico de Nova Mamoré.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra I Assessoria Parlamentar