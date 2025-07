Cirone anuncia regularização de terras em Nova Brasilândia

O deputado Cirone Deiró informou, nesta segunda-feira (21), que os produtores rurais da região de Nova Brasilândia passam a ter a oportunidade, a partir dessa semana, de conquistar um importante avanço na regularização de suas terras. O trabalho de regularização fundiária rural será realizado no período de 21 de julho a 2 de agosto de 2025, na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na Rua São Paulo, nº 3157 – Centro (Setor 13).



Participam da ação, uma equipe formada por servidores do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). “Asseguramos os recursos, com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha e agora, junto com a Sepat e o Incra, podemos dar essa excelente notícia aos produtores da região”, disse Cirone.



Na avaliação de Cirone, o levantamento realizado no município, durante essa semana, é mais uma etapa importante da regularização fundiária rural. “Acreditamos que muito em breve poderemos fazer a entrega desses títulos definitivos, valorizando esses produtores”, disse o deputado. Ele explicou que a ação será realizada com base no Acordo de Cooperação Técnica nº 324/23, firmado entre o Governo do Estado e o Incra e visa atender os produtores dos municípios de Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé.



Segundo Cirone, o trabalho de regularização fundiária tem contado com o empenho do governador, coronel Marcos Rocha. De acordo com o deputado, o governador entende que a regularização fundiária rural é uma prioridade estratégica para o desenvolvimento do Estado. “É um trabalho de parceria que vai garantir mais valorização e segurança ao produtor e fortalecer a nossa produção agrícola”, disse o deputado.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar