Jean Oliveira Participei da 35ª Cavalgada da Expoalta em Alta Floresta d’Oeste

A 35ª Cavalgada da Expoalta é um dos eventos mais esperados do calendário cultural de Alta Floresta D'Oeste. Este ano, a festa trouxe à cidade uma multidão de entusiastas da cultura local e da tradição dos cavaleiros da região.



Entre as personalidades presentes no evento, o deputado estadual Jean Oliveira foi uma das figuras mais notáveis. Sua presença não apenas prestigiou os participantes, mas também serviu como um apoio importante para a valorização das atividades que celebram a cultura local.



"O Deputado Jean Oliveira destacou a importância da cavalgada como um espaço de celebração das tradições, valoriza o homem do campo, além de ser uma maneira de promover a cultura tradicional, enche de orgulho o nosso povo e homem do campo".



O deputado Jean Oliveira ressaltou a importância desse evento, que proporciona um espaço de valorização e orgulho para todos os envolvidos.



A cavalgada serve como uma plataforma crucial para valorizar o homem do campo e as suas práticas. Além de celebrar as tradições, esses eventos ajudam a mostrar o papel significativo que essas pessoas desempenham em nossa sociedade. A participação ativa da comunidade nesta celebração contribui para a preservação e a promoção da cultura local, reforçando a identidade de um povo.



O deputado reiterou seu compromisso com a promoção da tradição e do turismo na região, destacando a importância da cavalgada para a identidade de Alta Floresta D'Oeste.



Durante sua participação no evento, o deputado teve a oportunidade de conversar com moradores e produtores da região, ouvindo as demandas da comunidade e reafirmou seu compromisso com os interesses da população. Essa interação direta é crucial para entender as demandas da comunidade e fortalecer os laços entre a administração e os cidadãos.



O evento não é apenas uma competição, mas sim uma verdadeira celebração da união entre as pessoas e suas tradições. Jean Oliveira, ao se juntar aos participantes, reforçou a ideia de que esses encontros são essenciais para fortalecer os vínculos sociais e promover o bem-estar na comunidade. "A cavalgada é um momento de alegria, e a presença do deputado mostrou que a política pode, sim, estar ao lado das tradições e da cultura local", disse Jean.



“Todos estão de parabéns, a organização pela linda festa e a todos os cavaleiros e amazonas que mantem viva essa cultura tão importante para Rondônia”, finalizou o parlamentar





Texto: Edilson Neves | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar