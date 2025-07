Ezequiel Neiva destina R$ 1 milhão para recuperação das estradas vicinais em Vale do Anari

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a recuperação das estradas vicinais do município de Vale do Anari. O recurso foi direcionado após solicitação do vereador Romildo Lemos de Meira, presidente da Câmara Municipal, e visa melhorar a infraestrutura de acesso na zona rural da cidade.



Segundo o parlamentar, o montante será utilizado principalmente na execução de serviços de cascalhamento e patrolamento das estradas. “Assegurei mais uma ajuda para o município de Vale do Anari, garantindo R$ 1 milhão para que o prefeito possa cascalhar e patrolar as estradas, atendendo às necessidades da nossa Secretaria Municipal de Obras”, declarou Ezequiel Neiva.



Para o prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima, o investimento é essencial para a manutenção e melhoria da malha viária local. “O deputado veio anunciar o recurso para a recuperação das estradas vicinais, onde serão beneficiados os trechos das linhas C-50, C-54 e C-58 nos lados direito e esquerdo além da C-62. Agradeço por mais esse investimento que fará grande diferença para o nosso município”, destacou Cleone.



Ezequiel Neiva também reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Vale do Anari. “A melhoria da malha viária facilita o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar, além de garantir mais segurança para os moradores”, encerrou.







Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Gustavo Nobre | Assessoria parlamentar