Deputada Dra. Taíssa destina emenda parlamentar de R$ 100 mil para a Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim

A deputada Dra. Taíssa (Podemos) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil à Associação Pestalozzi de Guajará-Mirim. A verba será utilizada para aquisição de materiais de consumo e bens permanentes, como mesas, cadeiras, computadores e materiais de escritório, com o objetivo de fortalecer o trabalho desenvolvido pela instituição no atendimento a pessoas com deficiência.



A entrega oficial da emenda está marcada para a próxima quarta-feira, dia 23 de julho, em Guajará-Mirim. A cerimônia contará com a presença da deputada, representantes da Pestalozzi, autoridades locais e membros da comunidade.



“Essa é uma causa que nos mobiliza. A Pestalozzi realiza um trabalho essencial, com dedicação e responsabilidade social. Com essa emenda parlamentar, queremos proporcionar melhores condições de atendimento e de trabalho para os profissionais e usuários da instituição. Esse é o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou Dra. Taíssa.



A Associação Pestalozzi é referência na região pelo atendimento educacional e psicossocial a crianças, jovens e adultos com deficiência. A emenda chega em momento oportuno, permitindo a renovação de equipamentos e a reposição de materiais necessários ao funcionamento diário da entidade.



A iniciativa reforça o compromisso da parlamentar com a inclusão e o apoio a instituições que atuam diretamente na promoção da cidadania e no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Korynna Alexandra | Assessoria Parlamentar