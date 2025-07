Parceria entre deputado Luizinho Goebel e Prefeitura de Vilhena viabiliza obras na BR-174

A primeira intervenção acontece no cruzamento com a Avenida Rondônia e integra o projeto de continuidade da pavimentação da marginal da rodovia federal.



O objetivo é melhorar o fluxo do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres. O projeto, que contempla cinco retornos ao longo da BR-174, nos cruzamentos com as principais avenidas da cidade — como a Perimetral — está sendo executado com recursos viabilizados em parceria entre o município e o deputado estadual Luizinho Goebel.



A obra, de responsabilidade da prefeitura, precisava de R$ 2 milhões adicionais para a execução da capa asfáltica no trecho urbano da BR-174, e o parlamentar destinou uma emenda que garantiu esse valor.



A BR-174 é uma rodovia federal e, portanto, sua manutenção e melhorias são de competência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). No entanto, diante da burocracia e da demanda nacional enfrentada pelo órgão, a Prefeitura de Vilhena assumiu a responsabilidade pela execução das obras, com o apoio decisivo do deputado Luizinho Goebel.



“Com essa parceria conseguimos dar continuidade à duplicação da BR-174 no perímetro urbano de Vilhena, algo que é essencial para a segurança de todos que trafegam por ali. Estamos colocando em prática um projeto que vai beneficiar toda a população”, destacou a administração municipal.



A construção dos retornos faz parte de um pacote de melhorias que visam tornar o tráfego mais ágil e seguro na região urbana da rodovia. A previsão é de que os demais retornos sejam construídos ao longo dos próximos meses, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar