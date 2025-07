Concurso da PCRO é prorrogado após atuação do deputado Delegado Camargo

A decisão foi resultado da atuação do deputado estadual Delegado Camargo, que, durante seu mandato, tem trabalhado em defesa dos candidatos aprovados e do fortalecimento da segurança pública.



No dia 3 de junho, o deputado realizou uma reunião com a comissão de aprovados do concurso, ouvindo as demandas e preocupações dos candidatos. Na ocasião, os aprovados relataram o desejo de serem convocados para reforçar o efetivo da Polícia Civil. Após o encontro, Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13249/2025 solicitando oficialmente a prorrogação do concurso, medida atendida pelo Governo do Estado.



“Essa é uma conquista importante para quem já foi aprovado e também para o povo de Rondônia, que sofre com a falta de efetivo. Hoje, o Estado tem um déficit superior a 4.500 policiais e mais de 700 aprovados aptos a contribuir com a segurança pública. Agora seguimos na luta pela convocação desses profissionais e pela realização de novas academias”, afirmou o deputado.



Delegado Camargo reforçou seu compromisso em continuar acompanhando de perto o processo de convocação, cobrando o Governo para acelerar as nomeações e reduzir o déficit histórico na segurança pública. “A população precisa de mais policiais nas ruas, de respostas mais rápidas e de uma estrutura policial mais forte. Não podemos aceitar que, enquanto o déficit cresce, centenas de aprovados fiquem aguardando sem previsão”, destacou.



A atuação do deputado Delegado Camargo reforça seu compromisso com a segurança pública e com políticas efetivas para a proteção da sociedade rondoniense.





Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar