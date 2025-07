Indicação atendida: Dra. Taíssa Sousa solicita e Seas leva Ação Rondônia Cidadã ao distrito de União Bandeirantes

A população do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho, será contemplada com a Ação Rondônia Cidadã nos dias 26 e 27 de julho, fruto da Indicação nº 12620/25, apresentada pela deputada Dra. Taíssa (Podemos) à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).



A ação acontecerá na Escola Estadual César Freitas Cassol e visa ofertar diversos serviços essenciais de forma gratuita à população, especialmente às famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão dois dias de atendimentos com foco na cidadania, saúde, assistência social, emissão de documentos, vacinação antirrábica para cães e gatos e atividades comunitárias.



“A indicação nº 12620/25 foi um pedido direto da comunidade. Nosso mandato é pautado no compromisso com as pessoas, e ficamos felizes em ver que a Seas atendeu à solicitação, levando dignidade e cidadania ao distrito. É o recurso do povo, voltando para o povo”, afirmou a parlamentar.



Entre os serviços oferecidos estarão: emissão de CPF, atendimentos médicos e odontológicos, atualização do CadÚnico, serviços do CRAS, vacinação antirrábica para cães e gatos, atividades para crianças, orientação jurídica, entre outros.



A expectativa é de que centenas de moradores participem, fortalecendo o acesso a direitos fundamentais em uma das regiões mais afastadas da capital.





Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar