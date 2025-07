Primeiro Campeonato Feminino das Pescadoras de Rondônia é realizado com apoio de emenda do deputado Jean Oliveira

O município de São Miguel do Guaporé foi palco do Primeiro Campeonato Esportivo Feminino das Pescadoras de Rondônia, realizado no último domingo (20), na Linha 74 Norte, km 3, no Sítio da família Massu e Joia, às margens do Rio São Miguel.



A iniciativa foi organizada pela Luana Lima, Associação Desportiva, Cultural e Agrícola Verdão em parceria com o grupo Pescadoras de Rondônia, contando ainda com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e do Governo de Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Primeiro Campeonato Esportivo Feminino das Pescadoras de Rondônia (Foto: Assessoria Parlamentar)



Representando o deputado Jean Oliveira, o chefe de gabinete Claudemir de Abreu participou da solenidade de abertura e destacou o compromisso do parlamentar com o fortalecimento da cultura e da participação feminina nas atividades tradicionais do estado. “O deputado Jean Oliveira tem um olhar especial pelas comunidades e pelas causas que valorizam a mulher rondoniense. Este campeonato é um marco, pois une cultura, lazer e valorização da figura feminina no campo e na pesca”, declarou Claudemir Abreu.



O assessor parlamentar Cido Brasil, também presente no evento, ressaltou a importância do campeonato para o empoderamento feminino. “É gratificante ver tantas mulheres participando e mostrando sua força em um esporte que tradicionalmente era dominado por homens. O apoio do deputado Jean Oliveira a esse evento reforça nosso compromisso com a igualdade, cultura e desenvolvimento das comunidades do interior. Foram 400 participantes de diversas regiões do estado, sendo 100 barcos participantes, com 4 pessoas em cada barco. Um evento que fomenta o turismo em nosso estado”, concluiu.



Foto: Reprodução/ALE-RO Este campeonato é um marco, pois une cultura, lazer e valorização da figura feminina no campo e na pesca (Foto: Assessoria Parlamentar)



O vereador Sargento Rimualdo, grande incentivador da iniciativa em São Miguel do Guaporé, também participou do evento e celebrou a realização do campeonato. “Esse é um momento histórico para nosso município e para as mulheres pescadoras. Estamos felizes em ver esse sonho realizado, graças à união de forças e ao apoio do deputado Jean Oliveira”, afirmou.



“É uma alegria participar deste momento histórico para São Miguel do Guaporé. O Primeiro Campeonato Feminino das Pescadoras de Rondônia é um marco para a valorização da mulher na nossa cultura e no esporte. Parabéns a todas as competidoras e meu agradecimento ao deputado Jean Oliveira pelo apoio, por meio da emenda que tornou este evento possível. Que venham muitas outras edições!”, disse o vereador Aguinaldo Sertanejo.



Foto: Reprodução/ALE-RO Momento histórico para nosso município e para as mulheres pescadoras (Foto: Assessoria Parlamentar)



O campeonato foi marcado por clima de confraternização, espírito esportivo e muita emoção entre as competidoras, mostrando que as mulheres têm cada vez mais espaço e protagonismo nas mais diversas atividades da sociedade rondoniense.



EQUIPES VENCEDORAS:



1º Lugar – Equipe Pega Tudo

2º Lugar – Equipe Brutas do Guaporé

3º Lugar – Equipe Passa Tempo

4º Lugar – Equipe Brutas de São Miguel

Texto: Jornalista Ricardo Barros | Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar