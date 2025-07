Deputada Cláudia de Jesus destina recurso para o Bloco Pirarucu do Madeira

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) destinou uma emenda parlamentar de R$ 60 mil para a Associação Cultural Pirarucu do Madeira. O valor será utilizado na realização do tradicional desfile do bloco carnavalesco em fevereiro de 2026.



O repasse está condicionado à apresentação do projeto pela associação e à aprovação da Sejucel, conforme exigências legais. Para Cláudia, investir na cultura popular é fortalecer a identidade do povo rondoniense. “O Pirarucu do Madeira é uma expressão viva da nossa história e merece ser valorizado”, afirmou.



O bloco é um dos mais tradicionais de Porto Velho e reúne milhares de pessoas em uma festa marcada por alegria, irreverência e resistência cultural.





Texto e foto: Fabricia Lopes | Assessoria Parlamentar